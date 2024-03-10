تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا للجونة في الدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأحد التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت هذه الفقرة التركيز على خوض بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدونها، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل البدني الأمثل للقاء الجونة .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الزمالك قد خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي أول أمس الجمعة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم بالسعودية .