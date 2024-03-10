المقاومة الفلسطينية تُفجر منزلا في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي إثر تفجير منزل في قوة إسرائيلية بمدينة خان يونس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 156 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيدًا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.