«ألسن عين شمس» تستقبل وفدا من جامعة ليون الفرنسية

استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، مانويل جوبير، نائب رئيس جامعة جان مولان ليون بفرنسا، و الوفد المرافق له بحضور شهيرة سمير، الرئيس التنفيذي لقطاع التعاون الدولي و يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وذلك لبحث سبل التعاون بين كلية الألسن جامعة عين شمس و كلية اللغات جامعة جان مولان ليون.

بعد الترحيب بمانويل جوبير، قدمت عميد كلية الألسن نبذة عن كلية الألسن شملت معلومات عن نشأة الكلية، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، والأقسام العلمية فيها، وأعداد الطلاب الملتحقين بها، بالإضافة إلى الشراكات والتحالفات التي تربط الكلية مع الجامعات والهيئات الدولية العربية والأجنبية.

و قد تطرق اللقاء لكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في الكليتين و إنشاء برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة في التخصصات اللغوية و الأدبية و ايضا تعزيز الشراكات والتحالفات الدولية.