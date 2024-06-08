«الإسماعيليّة الأزهرية» تعلن نتيجتي الابتدائية والإعدادية بمعاهد المنطقة

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بعد اعتمادها من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وذلك بحضور الأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن، ورؤساء وأعضاء كنترول الشهادتين.

وجاءت نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م للشهادة الابتدائية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية كالآتي: 2494 متقدم للامتحان، ٥٠ متخلف عن الحضور، وحضر ٢٤٤٥، دور ثان ٤٢٧، وبلغت النسبه المئوية للنجاح 82،54٪؜.

وقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، التهنئة إلى الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما عبر عن خالص شكره وتقديره للقائمين على العملية التعليمية بمعاهد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، من معلمين وإداريين وعمال وغيرهم، ممن أسهموا في نجاح المنظومة التعليمية بمنطقة الإسماعيليّة.

كان فضيلة أ. د. محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، صباح اليوم الأربعاء، بحضور فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بنسبة نجاح 82.60% للمرحلة الإبتدائية، 76.87% للمرحلة الإعدادية.