جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة، وذلك فقا لنبأ عاجل "للقاهرة الإخبارية".

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم إنقاذ 4 محتجزين بعد عملية معقدة في موقعين مختلفين في النصيرات.

ومن جانبه، قرر بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، التراجع عن الاستقالة على ضوء التطورات الأخيرة.

وكانت قد قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن يقدم جانتس استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.

وقالت هيئة البث إن نتنياهو قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ جانتس تهديده بالاستقالة.

بدورها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس أول أمس الأربعاء سعيا للإبقاء على حكومة الطوارئ، ويبدو أن محاولته فشلت.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه تهديدات رئيس حزب "عظمة يهودية"، إيتمار بن غفير، ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك حكومة اليمين المتطرف التي تعتمد على 64 من أعضاء الكنيست، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، إذا وافق نتنياهو على أي صفقة تفضي إلى وقف الحرب.