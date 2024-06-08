«الإحصاء»: 11% زيادةفي أعداد الماشية والحيوانات من التلقيح الصناعى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ،النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2023 ومن أهم مؤشراتها انه بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 12 بــؤرة عام 2023 مقابل 93 بؤرة عام 2022.

وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 17 بــؤرة عام 2023 مقـابل

6 بؤرة عام 2022

واشار الجهاز الي انه بلغت أعداد الأغنام التي تم تحصينها بلقاح طاعون المجترات الصغيرة 2‚1 مليـون حالة عام 2023 مقابل 1.1 مليون حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 0‚9٪.

كما بلغــت أعداد الماشـــية والحيوانـات التي تم علاجها من الأمراض الباطنة 757 ألف حالة عام 2023 مقابل 690 ألف حالة عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 7‚9٪.

ولفت الجهاز الي انه بلغت عـدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيور 56 بــؤرة عام 2023 مقابل 70 بـــؤرة عــام 2022 .

و بلغـت أعـداد الدواجـن التـــى تم علاجـــها من الأمـــراض الباطنـة 3‚2 مليــون حالــة عام 2023 مقابــل 8‚1 مليــــون حالة عام 2022 بنسبـــة زيادة قدرهـا 7‚25٪.

ونوه الجهاز انه بلغـت أعداد الماشية و الحيوانات من حالات التلقيح الصناعي 468 ألف رأس عـام 2023 مقابل 421 ألف رأس عـام2022 بنسبـــة زيادة قدرهــا 0‚11٪.