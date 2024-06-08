شاهد .. الأولى على الإعدادية بالأقصر: "كان نفسي أرد تعب أهلي"

"كان نفسي أرد تعب أهلي".. هكذا علقت "ميادة محمد عبدالدايم محمد"، الطالبة بمدرسة المساوية للتعليم الأساسي بقرية المساوية جنوب محافظة الأقصر، على خبر حصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ضمن 13 طالباً وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.

"البوابة نيوز" انتقلت إلى منزل الطالبة "ميادة محمد عبد الدايم محمد"، ابنة قرية المساوية مركز إسنا في محافظة الأقصر، لتهنئتها بحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، حيث حصلت على مجموع 280 من 280 درجة، كما استقبلت أقاربها وجيرانها الذين قدموا للمباركة والتهنئة".