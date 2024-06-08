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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصادر طبية بغزة: 47 شهيدًا على الأقل في مجازر يرتكبها الاحتلال بوسط القطاع الآن

غزة
غزة
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قالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني بقطاع غزة، إن ضحايا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الآن في المحافظة الوسطى، ارتفع إلى 47 شهيدًا على الأقل. 

وأوضحت وزارة الصحة بالقطاع، في بيان صحفي مُقتضب، اليوم /السبت/ - أن هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى يؤكد أن هناك مجازر مروعة يرتكبها الاحتلال الآن في المُحافظة الوسطى. 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصورها صحفيون ومواطنون في القطاع، أشخاص جرحى وجثامين شهداء مُلطخة أجسادهم بالدماء في شوارع مخيم "النصيرات". 

وأكدت مصادر طبية أن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال. 

من جانبه.. قال إعلام غزة الحكومي، إن جيش الاحتلال يشن عدوانه الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية، بينما تقوم الدبابات في ذات الوقت بقصف منازل المواطنين الآمنين.

المحافظة الوسطى غزة مخيم النصيرات