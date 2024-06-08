ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33818 طن تشمل : 11475 طن رمل زجاجى و859 طن ملح و6638 طن أسمنت معبأ و1080 طن أسمنت صب 1826 طن جبس و2100 طن علف بنجر و9840 طن بضائع متنوعة .

حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50777 طنا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50777 طن تشمل : 9 طن قمح و 5263 طن فول و 2993 طن ذرة و 20700 طن صويا و 2922 طن حديد و 2550 طن زيت طعام و 6531 طن خردة و 1816 طن عدس و 7750 طن سكر و 243 طن لبن مجفف .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1564 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 634 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27983 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192629 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1201 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5076 حركة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1110 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة .