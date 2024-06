طرح جزء جديد من فيلم Hunger Games في 2026

بعد أن حقق الجزء التمهيدي لسلسلة أفلام "Hunger Games" والذي حمل اسم "The Ballad of Songbirds and Snakes" إيرادات بلغت 337 مليون دولار في شباك التذاكر في نوفمبر الماضي، تستعد استديوهات “ليونزجيت” لطرح جزء جديد يستند على كتاب المؤلفة سوزان كولينز.

ووفق موقع “فارايتي”، قال آدم فوجلسون، رئيس مجموعة الأفلام السينمائية في الاستوديو، في ذلك الوقت: "لقد فتح الفيلم سلسلة لا نهاية لها من الاحتمالات التي يمكن لسوزان أن تذهب إليها، ويمكن أن تذهب معها الشركة".

وتعكف كولينز على كتابة كتابًا جديدًا بعنوان "Sunrise on the Reaping" سيصدر في عام 2025، وسيُعرض الفيلم المقتبس في دور العرض في 20 نوفمبر 2026. وستولى توجيهه المخرج فرانسيس لورانس، الذي أدار كل أجزاء سلسلة "Hunger Games" ماعدا الجزء الأول الصادر عام 2012.

صدر فيلم "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" العام الماضي، ودارت أحداثه قبل سنوات سابقة لأحداث السلسلة الأصلية، حيث تدور الأحداث حول كوريولانوس سنو في سن الثامنة عشرة، قبل تحوله إلى رئيس مستبد في بانيم، حيث يبحث عن المجد بعد اختياره ليكون مرشدًا لدورة ألعاب الجوع العاشرة.