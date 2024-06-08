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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«كفاية بقى».. الفنانة شيرين رضا تعلن اعتزالها بدون سبب

شيرين رضا
شيرين رضا
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أعلنت الفنانة شيرين رضا اعتزالها بشكل مفاجئ ودون إبداء أى اسباب، ولم تحدد إعتزال الفن أم ما القصد من الاعتزال.

 

منشور الفنانة شيرين رضا 

نشرت الفنانة شيرين رضا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الحالات "الاستورى" منشور تعلن فيه إعتزال الفن.

وجاءت كلمات المنشور "كفاية بقي .. قررت الاعتزال"، دون إيضاح اى تفاصيل أخرى.

أبرز أعمالها

قدمت الفنانة شيرين رضا العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "نزوة، الفيل الأزرق، كدبة كل يوم، هيبتا، تراب الماس، الضيف، الغسالة"، وعلى مستوى الدراما قدمت "استيفا، العهد، فوق مستوى الشبهات، ليه لأ، نمره اتنين".

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