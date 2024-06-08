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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بزيارة أبوية.. بطريرك السريان الكاثوليك يتفقد أحوال الأساقفة المتقاعدين

ارشيف
ارشيف
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شهد صباح اليوم السبت قيام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة أبوية تفقّدية إلى الأساقفة المتقاعدين من كنيستنا السريانية الكاثوليكية في دار المسيح الملك، برمّانا - المتن، لبنان، وذلك للإطمئنان إلى صحّتهم.

وزار  مار أثناسيوس متّي متّوكة رئيس أساقفة بغداد سابقاً، ومار ربولا أنطوان بيلوني المعاون البطريركي سابقاً، ومار فلابيانوس يوسف ملكي المعاون البطريركي سابقاً.

وتفقّد  شؤونهم، واطّلع على أحوالهم وأمور خدمتهم، ومنحهم بركته الأبوية، رافعاً معهم الصلاة إلى الرب يسوع، كي يمتّعهم بالصحّة والعافية.

وقد استقبلت الأمُّ جانيت أبو عبدالله من راهبات الصليب، رئيسة الدار، والأخت فريدة نهرا، وثمّنتا زيارته الأبوية، وطلبتا بركة غبطته للدار وسكّانه والعاملين فيه.

ورافقه في هذه الزيارة الأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.

أقباط أقباط الإرثوذكس