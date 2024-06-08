مانشستر سيتى يحصن أورتيجا حتى 2026

نجح فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، فى تحصين أحد نجوم الفريق خلال الموسم المنصرم بتوقيع عقد جديد، لمدة موسمين.

حيث أعلن نادى مانشستر سيتى عبر صفحته الرسمية، عن نجاح إدارة التعاقدات فى أبرام عقد الحارس ستيفان أورتيجا جديد حتى صيف 2026.

وعلق أورتيجا، على ذلك للحساب الرسمى قائلاً: "أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول، هذا النادي يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا، أشعر كل يوم بالتحفيز والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين".

مضيفًا: "عائلتي استقرت بالفعل هنا في إنجلترا، أحب كل ما يتعلق بالبقاء هنا، توقيع هذا العقد يعني أنه يمكنني الآن التركيز بنسبة 100% على الموسم المقبل والذي يليه".

ويذكر ان أورتيجا كان له العديد من الخيارات في الميركاتو الصيفي من أجل ترك مانشستر سيتي، لكنه الآن جاهز للبقاء، حسبما كشفت بعض التقارير.

ولعب أورتيجا دورا بارزا مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، بعد إصابة الحارس الأساسي إيدرسون، حيث خاض 20 مباراة في مختلف البطولات واستقبل 20 هدفا وخرج 8 مرات بشباك نظيفة.

