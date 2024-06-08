أكثر من 40 ألف مستفيدة من «تنظيم الأسرة» في قنا

صرح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأن الفرق الطبية في الإدارات الصحية بمحافظة قنا اختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتقديم الخدمة الطبية لعدد 40045 منتفعة على مستوى المحافظة، يأتى ذلك تحت رعاية وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة اختتمت أعمالها التى تمت على مرحلتين الأولى منها في مراكز أبو تشت، نجع حمادي، دشنا، الوقف وقفط خلال الفترة من 26 وحتي 30 مايو والمرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط، قوص ونقادة خلال الفترة من 2 وحتي 6 يونيو الجارى وقدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى 40 ألفا و45 مستفيدة من محافظة قنا من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالإضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتى ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل على رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا: الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال المرحلتين

وقالت الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، إن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال المرحلتين، حيث تم خلالهما الكشف على حوالى 40045 منتفعة وحصول 19851 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، كما تم عمل أشعة تليفزيونية 860 سيدة ومتابعة حمل لـ 1078 سيدة وكشف نساء لـ 1515 سيدة، كما تم تقديم المشورة إلى 15414 منتفعة فى سن الإنجاب وأكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.