التعاون في كل المجالات.. رسائل رئيس أذربيجان من القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلهام علييف رئيس إذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث اجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز

كما عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجي بقصر الاتحادية وألقي رئيس إذربيجان كلمة جاءت أبرز رسائلها :



- دعا علييف الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معربا عن سعادته لموافقة الرئيس السيسي.

- أوضح أن مصر استضافت ناجح الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ معربا عن استعداد بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم وإعداد المؤتمر.

- ترأسنا قمة حركة عدم الانحياز خلال الـ 4 سنوات الماضية

- طالب بضرورة الوقف الفوري للحرب فى قطاع غزة

- الحدود مع أرمينيا تشهد استقرارا على مدى العامين الماضيين ولم نرصد أي انتهاكات خلال تلك الفترة