شاهد| الأولى على إعدادية الأقصر: لا أؤيد الدروس الخصوصية

"بالزغاريد والبهجة" استقبلت الطالبة سمر محمد محمود، إحدى أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، نبأ حصولها على العلامة الكاملة في الشهادة الإعدادية وإدراجها ضمن الـ13 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023- 2024، ليصبحوا الأوائل على مستوى المحافظة.

وانتقلت "البوابة نيوز" إلى منزل "سمر محمد محمود" الطالبة بمدرسة الدقيرة التابعة لقرية السريب بمركز إسنا، الأولي علي محافظة الأقصر، حيث انتشرت لحظات السعادة والبهجة وأصوات الزغاريد التي ملأت جنبات المنزل فرحاً بحصولها على مركز متقدم ضمن العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.