الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود الحرب على الإرهاب

بحث وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم السبت، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الصومال شين إل ديكسون، تعزيز جهود إدارة الدعم الميداني في الحرب ضد الميليشيات الإرهابية، وتنفيذ خطة تطوير أمن الصومال وخطة قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية (ATMIS).

وأعرب عبد القادر عن شكره لدعم الولايات المتحدة المستمر لتطوير السلام والأمن في الصومال، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).