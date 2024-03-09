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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز جهود الحرب على الإرهاب

الصومال
الصومال
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بحث وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم السبت، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الصومال شين إل ديكسون، تعزيز جهود إدارة الدعم الميداني في الحرب ضد الميليشيات الإرهابية، وتنفيذ خطة تطوير أمن الصومال وخطة قوات الاتحاد الإفريقي الانتقالية (ATMIS).
وأعرب عبد القادر عن شكره لدعم الولايات المتحدة المستمر لتطوير السلام والأمن في الصومال، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

الحرب الميليشيات الارهابية الصومال