بـ8 أهداف.. بايرن ميونخ يمطر شباك ماينز ويزحف نحو صدارة الدوري الألماني

أمطر بايرن ميونخ شباك ضيفه ماينز بثمانية أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

شهدت المباراة، تألق من الدولي الإنجليزي هاري كين، بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق: 13 و45 و70.

وأحرز ليون جورتسيكا هدفين في الدقيقتين 20 و90+2، ووضع توماس مولر بصمته في الدقيقة 47.

وزار جمال موسيالا شباك ماينز بهدف في الدقيقة 61، وكذا سيرج جنابري في الدقيقة 66.

بينما سجل ناديم أميري هدف ماينز الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 31، ليفوز بايرن ميونخ على ضيفه بنتيجة 8-1.

وبهذا الفوز، يواصل بايرن ميونخ الزحف نحو صدارة الدوري الألماني، بمطاردة باير ليفركوزن المتصدر.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف باير ليفركوزن على قمة الترتيب بـ64 نقطة، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.