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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يتعثر أمام فرايبورج في الدوري الألماني

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج
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تعثر فريق بايرن ميونخ، مساء اليوم الجمعة، أمام نظيره فرايبورج بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل مثلهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أوروبا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث افتتح التسجيل كريستيان جونتر في الدقيقة 12، ليضع فرايبورج في المقدمة، قبل أن ينقذ ماتياس تيل البايرن بهدف التعادل في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للبافاري في الدقيقة 75، قبل أن يرفض أصحاب الأرض الهزيمة بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق لوكاس هولير، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

وبهذا التعادل، اقترب باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو من تحقيق لقب الدوري الألماني، الذي هيمن عليه بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة.

وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ، رصيده إلى 54 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، والذي يخوض مباراة الجولة ذاتها أمام كولن يوم الأحد المقبل، بينما وصل رصيد فرايبورج إلى 30 نقطة في المركز التاسع.

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