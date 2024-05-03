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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تقديم الطعام والصلوات الخاصة.. أبرز الطقوس في الجمعة العظيمة

ارشيف
ارشيف
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هناك تفاصيل أكثر حول بعض الطقوس التي قد تتم ممارستها في الجمعة العظيمة خارج مصر فعلي سبيل الذكر وليس الحصر 

1. الصلوات الخاصة: تقام صلوات خاصة في الكنائس تركز على معاناة وفاة المسيح والتأمل في قيمة تضحيته. يشمل ذلك قراءة تجليات الكتاب المقدس وصلوات التوبة والتضرع.

2. الخدمات الدينية: تُقام خدمات خاصة في الكنائس يُشارك فيها المؤمنون لتذكيرهم بأهمية يوم الجمعة العظيمة ومعانيه الروحية. قد يتضمن ذلك تلاوة مقاطع من الكتاب المقدس والتأمل فيها، بالإضافة إلى ترتيل الترانيم التي تعبر عن المأساة والرحمة.

3. الصوم والتقديس: يمارس البعض الصوم في هذا اليوم كتذكير لتضحية المسيح وتقديس الروح. يتم تجنب الطعام والشراب لفترات معينة من اليوم تمامًا كطقس للتقديس.

4. التأمل والصمت: يُشجع المؤمنون على التأمل العميق والصمت خلال هذا اليوم، حيث يُفضل الابتعاد عن الأنشطة العالمية الشائعة والتركيز على الروحانية والتأمل في معاني وفاة المسيح.

5. التطوع والأعمال الخيرية: يقوم البعض بالمشاركة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في يوم الجمعة العظيمة، مثل توزيع الطعام على الفقراء وزيارة المرضى والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية الخيرية.

أقباط أقباط الإرثوذكس