الجزار: جارٍ تنفيذ محور الخارجة - سوهاج بطول 142 كم بالوادي الجديد.. صور

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ محور الخارجة / سوهاج بطول 142 كم (المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كم) بمحافظة الوادي الجديد، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد، ويتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التي تربط بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الجهاز يعمل بالعديد من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، لخدمة أهالي المحافظة، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ورصف محور يربط طريق شرق العوينات (تنيدة) جنوب الداخلة / منفلوط (أسيوط) بطول 300 كم ، وتجهيز الطرق بنقاط التفتيش الأمنية، كما يجرى تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائري الجنوبي لربط طريق الخارجة / الداخلة بمحورتنيدة منفلوط ، بطول 18 كم ، وإنشاء وصلة تربط بين طريق الداخلة / الخارجة بطريق تنيدة / منفلوط بطول 10 كم، ويتولى الجهاز أيضاً أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف مدخل مدينة باريس بطول 6 كم.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، إنشاء 200 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية، وإنشاء قرية بدوية بين أسمنت وبلاط تضم 192 بيتاً، وإنشاء مبنيين سكنيين بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الوادي الجديد، وحفر 3 آبار ري بقرية جورمشين بباريس، لتوفير المياه للشرب والزراعة، وتنفيذ مشروعات كهرباء للآبار وإنارة القرى.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن جهاز تعمير الوادي الجديد يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بمحافظة الوادي الجديد، ومنها، مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزري (الخارجة – موط بالداخلة) بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومشروع إنشاء 5 حضانات، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، بتمويل من صندوق تمويل المساكن، ومشروعي (رصف طريق بطول 29 كم – إنشاء مهبط طائرات)، بتمويل من محافظة الوادي الجديد.

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