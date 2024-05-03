شعبة المستوردين: الدولة نجحت منذ توافر الدولار وإعادة استقرار الأسواق وتوفير السلع

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدا أن عددا كبيرا من السلع بدأت في الانخفاض بالفعل، وبدأ يشعر بها المواطن حتى ولو كان الانخفاض طفيفا ولم يلب طموحات المواطنين بشكل تام.



وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في بيان اليوم، أن الدولة نجحت منذ توافر الدولار وتحرير سعره في إعادة استقرار الأسواق نسبيا بتوفير الكثير من السلع الغذائية الأساسية والتي شهدت ارتفاعا كبيرا وندرة في توافرها وعلي رأسها (السكر)، إلا أن مع الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ المصرية، ساهم في توفير مخزون استراتيجي من هذه السلع الأساسية، لتنجح الحكومة ممثلة في وزارة التموين في توفير احتياطي السكر التمويني ليكفي احتياجات المواطنين حتى نهاية العام الجاري ويفيض، حيث قامت الوزارة باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامها حتى الآن.

وأوضح بشاي، أنه على الرغم من توتر سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة في توفير الغلال والحبوب، وعلي رأسها "القمح" إلا أن الحكومة وفرت احتياطيا من القمح لمدة 3 أشهر، كما أن بدء موسم توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين سيرفع من حجم المخزون الاستراتيجي لفترة أكثر. فيما يكفي احتياطي الزيت 5.4 شهور.



وأكد متى بشاي، أن إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" الذي أعلنت عنه الحكومة ويبدأ عمله في يوليو المقبل لرصد السلع والأسعار وتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار ومراقبة وتتبع الأسواق. لتشمل محالّ التجزئة، والسلاسل التجارية، وبعض أسواق الجملة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن المتابعة الميدانية رصدت انخفاضات سعرية في الأسبوع الأول لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بالسلاسل التجارية في 23 محافظة تراوحت بين 8.9% إلى 28.9%.