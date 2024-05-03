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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

دبلوماسي أمريكي يؤكد معارضة واشنطن لأي عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان أمن المدنيين

نائب المتحدث باسم
نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك
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أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تك، معارضة الولايات المتحدة لأي عملية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة من دون إجراءات عملية وملموسة وواقعية لضمان أمن المدنيين المتكدسين هناك.

وقال تك، في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن جولة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط تركز على ملف المساعدات الإنسانية لسكان غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وأضاف أن زيارة بلينكن تعد السابعة لمنطقة المنطقة الشرق الأوسط، بهدف دفع الجهود الإنسانية، والتعاون مع الشركاء في المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؛ حيث التقى في الرياض بشركاء عرب وأوروبيين لبحث هذا الموضوع.

وأشار إلى أن بلينكن توجه بعد السعودية للأردن؛ وإلتقى ببعض الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة، كما أنه زار مكان يوجد فيه مساعدات متوجهة للقطاع، وبعد ذلك توجه إلى إسرائيل حيث أجرى محادثات مهمة حول إطلاق سراح الرهائن وتسهيل دخول المساعدات، وضرورة حماية المدنيين.
 

الخارجية الأمريكية رفح غزة