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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ تمويل يكشف مدى اهتمام الرئيس السيسى بالعامل المصري وقطاع الصناعة

قطاع الصناعة
قطاع الصناعة
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قال الدكتور محمد باغة، استاذ التمويل والاستثمار، الدولة المصرية منذ قيام ثورة 52 وتضع العامل المصرى فى عين الإعتبار لأنه لديها يقين بأن العامل المصرى هو من ينتج ويبتكر ويصنع ويفكر وهو من يضع الدولة فى مصاف الدول المهيئة للإنطلاق.

وأضاف محمد باغة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أنه فى عهد الرئيس السيسى قامت الدولة بمجموعة كبيرة من الإجراءات والتحفيزات والممكنات للعامل المصرى عصب الصناعة المصرية، وكان هناك تعديلات لقوانين متعلقة بالعمل وباللوائح الإدارية لبيئة العمل، ودخلت مفاهيم جديدة للبيئة المصرية متعلقة بجودة الحياة.

ولفت محمد باغة إلى أن الدولة المصرية واتجاهاتها بالاهتمام بقطاع الصناعة، وهو يضم قطاع كبيرة من العمالة ويعمل على دفع معدلات النمو الاقتصادى بمؤشرات جيدة، وله باع كبير فى تحقيق التنمية، بتوفير المنتجات بصناعة مصرية يمكن تصديرها وبالتالى زيادة الوفر من العملة الصعبة من الصادرات.

الصناعة استاذ التمويل الاستثمار الاقتصاد الدولة المصرية