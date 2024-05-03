الري: تأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى قناطر دمياط بنسبة تنفيذ ٣٥%

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تفاصيل عملية صيانة هويس قناطر دمياط ،موضحًا إنه يجرى حالياً أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى ٣٥ % ، لتحسين الحالة التشغيلية وضمان استقرار الكوبري لأداء عمله ورفع كفاءته .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التطوير والصيانة التي تقوم بها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

وتلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذي لعملية عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط" .

أضاف أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط" تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتي تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى .

وقد تضمنت الأعمال المنفذة تجفيف حوض الهويس وتطهيره ، والكشف عن الهيكل الخرساني لفرش الهويس والحوائط، وتصنيع بوابات الهويس الأربعة الجديدة بالكامل ، وصيانة بوابات مفيض دمياط، وتغيير أنظمة تشغيل بوابات الهويس ، وتصنيع جاملون فوق فتحات المفيض لتعديل نظام تشغيل بوابات المفيض، وتنفيذ أعمال المراشمة والدهان اللازمة ، ويجرى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغرفه التحكم لتشغيل الهويس .

جدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط في عام ١٩٨٩ ويتكون من سد ترابي ومفيض من ٥ فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة ٦٠ طن.