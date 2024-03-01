هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرايبورج بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرايبورج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره فرايبورج بملعب أوروبا بارك، على أن ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين، هجوم البايرن أمام فرايبورج، ويعاونه جمال موسيالا وماتياس تيل وتوماس مولر.

ويأمل البافاري في حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة اللحاق بمتصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي فرايبورج في المركز التاسع وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فرايبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - كيم مين جاي - إريك داير - رافائيل جوريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: ماتياس تيل - هاري كين - جمال موسيالا.