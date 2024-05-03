إزالة مخالفات بناء وإشغالات في حملات بمدينتي بدر والعاشر من رمضان

صرح المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة إزالة لمخالفات بناء بغرف سطح بالقطعة رقم ١٦٩ مجاورة ثالثة حي ثالث، والقطعة رقم ١٧٦ مجاورة ثانية حي أول، وتم التحفظ على سيارة محملة بالأخشاب من أمام القطعة رقم ٢٦٦ مجاورة رابعة حي ثالث.

وتم رفع عربات مخالفة لبيع مأكولات ومشروبات من المنطقة الصناعية غرب، والمجاورة الثالثة حي أول، والمجاورة الرابعة حي ثالث، ومن أمام مدرسة محمد سمير، حي ثاني، والمجاورة الرابعة حي أول، وهدم مخالفة بناء بالعمارة رقم ٣ مجاورة خامسة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز وتحرير محاضر للمخالفين، وكانت الحملة بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز.

وأضاف المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تشكيل حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن التصدي لمخالفة بناء للقطعة رقم ١٩٧٩ بالحي العاشر بالمدينة، نظراً لقيام مالك القطعة بالشروع في إقامة نشاط مخالف للقطعة، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة، كما تم رفع الإشغالات من الطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.