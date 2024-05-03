الاتحاد العربي لألعاب القوى يطمئن على استعدادات مصر قبل استضافة البطولة العربية

أجرت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات معاينة لفنادق الإقامة واستاد قناة السويس استعدادا لانطلاق المنافسات.

تقام البطولة العربية للشباب والشابات تحت 20 عام خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو الجاري على استاد هيئة قناة السويس بمشاركة 17 دولة.



وقام بجولة المعاينة اليوم مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة الافتتاح والمراسم بحضور عبيد عبيد المدير التنفيذي للاتحاد العربي لألعاب القوى ومحمد السباعي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لألعاب القوى ومحمد حسين وأحمد متولي أعضاء لجنة الافتتاح والمراسم.



وشهدت الجولة معاينة لاستاد هيئة قناة السويس وملاعب التدريبات وأماكن الإقامة والتأكد من توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح الحدث الكبير.



وأشاد عبيد عبيد المدير التنفيذي للاتحاد العربي لألعاب القوى بالتجهيزات التي قام بها الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين والتي تساهم في إنجاح تنظيم البطولة ، معربا عن سعادته وشكره لمجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى على الترتيبات والتجهيزات التي وجدها خلال جولة المعاينة اليوم.