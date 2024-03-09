رياضة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تردي أوضاع مراكز الشباب بإدكو

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد لبيب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم وجود مقرات آدمية ولا ملاعب منجلة ونقص بالأدوات الرياضية ولا توجد أنشطة بمراكز شباب مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هناك العديد من مراكز الشباب في نطاق قرى مدينة إدكو تحتاج إلى إحلال وتجديد وصيانة وتنجيل، منها مراكز شباب الأبعدية وقرية ٧ وقرية ٨ ، مطالبا ممثلي وزارة الشباب بكشف موعد إدراج تلك المراكز ضمن خطة التطوير.



وانتقد زين الدين تعطل أعمال إنشاءات نادي إدكو الرياضي، موضحا أنه تم تسليم المشروع لأكثر من مقاول، وجميعهم لم ينتهوا من تسليم النادي، في المدة الزمنية المحددة، وهو ما يتطلب توضيح من وزارة الشباب عن أسباب التأخير في تسليمه، خاصة أنه لم يتم إسناد أعمال سوى التنجيل وإنشاء السور، متسائلا عن موعد الانتهاء من التنجيل الطبيعي لمركز شباب إدكو.



فيما عقب وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، مؤكدا أن مركز إدكو به ١٠ مراكز شباب وناديين، والوزارة أنفقت ٣٧ مليون جنيه على تطوير ٧٠٪ من تلك المنشآت ومتبقي ٣ مراكز فقط سيتم الانتهاء منها خلال خطة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وخلال استعراض وكيل وزارة البحيرة إنجازاته في مدينة إدكو، قاطعه النائب محمد زين الدين، الذي رفع خلال الاجتماع بعض الصور تظهر عدم آدمية بعض مراكز الشباب، محذرا من استغلال تلك الأماكن من قبل المدمنين وغيرهم من أصحاب السلوكيات المنحرفة.

فيما تضامن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد لبيب، مع مقدم طلب الإحاطة، مؤكدا أن تلك الصور التي تظهر عليها مراكز الشباب يمثل خطورة علي الشباب.

وأكد النائب محمد زين الدين، أهمية استقطاب الشباب حتى لا نكون أمام كارثة حقيقة، قائلا: لابد أن ينعم الشباب في القرى بنفس مشروعات نظرائهم في المدن، متابعا: هذه خيرات الدولة ومن حق الجميع الاستفادة منها.

وطالب زين الدين، وزارة الشباب الرد على طلب الإحاطة المقدم منه في خطاب رسمي، حتى يكون هناك مواعيد محددة للتنفيذ، ويكون هناك جدول زمني يلتزم الجميع بتنفيذه في الوقت المحدد.