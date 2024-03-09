تكثيف الحملات لإزالة تراكمات القمامة داخل مدينة الحسنة بسيناء

واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء حملاته لإزالة تراكمات القمامة داخل مدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذا لتعليمات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وترأس الحملة مرزق رزيق سالم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة تحت إشراف ومتابعة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة يرافقه مدير إدارة البيئة والأزمات بمجلس مدينة الحسنة سالم الصعيدى و احمد نايل مدير الحملة الميكانيكية

وطالب نائب رئيس مجلس المدينة بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتي تتضمن عدداً كبيراً من الشوارع بنطاق المدينة وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي حيث شملت اعمال النظافة رفع القمامة والتراكمات وكذلك رفع وكنس الأتربة بالطريق الرئيسى مرورا بالشوارع الفرعية ورفع مخلفات تقليم الأشجار من الشوارع والأحياء، بواسطة معدات الحملة الميكانيكة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة لخلق جو صحي ونظيف وحرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

كما نفذت رئاسة مجلس مدينة الحسنة حملة تفتيشية برئاسة سكرتير عام المركز والمدينة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بهدف دمج الاقتصاد ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وجري المرور على المحلات والأنشطة التجارية للتوعية بأهمية قانون المحال العامة، وتبسيط إجراءات الترخيص، والتنبيه على ضرورة ترخيص المحلات وذلك بالتوجه لمجلس المدينة لتقنين أوضاعهم ومراجعه المحلات المرخصة حيث أن القانون يقدم العديد من التيسيرات لأصحاب المحلات، إذ يجرى منحهم مهلة زمنية لترتيب وتوفيق أوضاعه كما سيتم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت .