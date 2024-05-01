تقرير: انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي سرع من وتيرة نمو اقتصادها

كشف تقرير أعده المعهد الاقتصادي البولندي، أن انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 20 عاما أدى إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد في البلاد.

ونقل راديو بولندا، اليوم الأربعاء، عن ماريك فاسينسكي، الخبير بالمعهد الاقتصادي البولندي، قوله: "منذ الانضمام إلى التكتل، ظل الاقتصاد البولندي ينمو بمعدل أعلى من المتوسط.. وخلال هذه السنوات العشرين، تغير الوضع في سوق العمل البولندي للأفضل".

وأوضح التقرير أن "بولندا شهدت، منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تحسنا كبيرا في البنية التحتية، مع توسع شبكة الطرق السريعة بمقدار ثمانية أضعاف، إلا أن بعض التحديات ما زالت قائمة مثل انخفاض كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج، وتواضع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية، والإنفاق المنخفض نسبيا على مجالات البحث والتطوير".