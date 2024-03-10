إمام عاشور .. قاد الشياطين الحمر للفوز على القلعة البيضاء فى نهائي كأس مصر

تمكن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قيادة المارد الأحمر للتتويج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة الماضية ، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم للأهلي قبل أن يصنع الهدف الثاني بتوقيع أفشة، ليقود فريقه نحو التتويج بلقب الكأس للمرة 39 في تاريخه.

وتوج إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر الذي أقيم اليوم على ملعب الأول بارك بالسعودية.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم للأهلي في شباك الزمالك، وساهم في الهدف الثاني من خلال تمريرة إلى محمد مجدي أفشة، الذي أطلق تصويبه على يسار محمد عواد.

وعبر إمام عاشور، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف عاشور: الأهلي لعب نهائي كأس مصر لآخر دقيقة، كما هو معتاد عن الفريق، ونجح في تحقيق هدفه من خلال الفوز على الزمالك والتتويج باللقب وإسعاد جماهيره.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه كان يعاني من حالة إعياء منذ 3 أيام، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في المباراة، موجها التهنئة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي بعد التتويج باللقب.

وأشاد إمام عاشور بالتنظيم وبالحضور الجماهيري الكبير في ملعب المباراة، مؤكدًا أن الأجواء بشكل عام كانت مميزة.

ويعد الفوز بكأس مصر هو البطولة رقم 7 لكولر مع الأهلي حيث فاز بكأس السوبر المحلى "ثلاث مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودوري أبطال أفريقيا "مرة"، والدوري الممتاز "مرة".

وقاد كولر الأهلي في 87 مباراة في جميع البطولات، حيث فاز في 60 مباراة وتعادل في 19 مباراة، وخسر في 8 مباريات بواقع 41 مباراة بالدوري الممتاز، و22 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا وأربع مباريات في كأس السوبر المحلي، و8 مباريات في بطولة كأس مصر و7 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الأفريقي.

وأحرز لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر 163 هدفًا وتلقت شباكه 52 هدفًا

ويعد الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك هو اللقب رقم 39 في تاريخ القلعة والثاني على التوالي بعد الفوز في العام الماضي بلقب كأس مصر عقب التغلب على فريق بيراميدز في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

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