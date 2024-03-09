غدا.. جولة لوزير العمل في مواقع إنتاج بالجيزة

يقوم وزير العمل حسن شحاتة،غدًا الأحد ، بجولة تفقدية داخل مواقع إنتاج بمحافظة الجيزة، يستقبله خلالها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات مديرية العمل ونواب برلمان وأصحاب أعمال وعمال.

وقال محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، إن برنامج جولة الوزير سوف يتضمن لقاء مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لبحث مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك ، وجولة تفقدية داخلي شركتي ميراكو ، وهواوي تكنولوجي مصر ،ذات الاستثمار الأجنبي، لتعزيز علاقات العمل،وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،ويستقبلهما خلال التفقد، قيادات "الشركتين"، وكذلك تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية العمل ،للاستماع إلى استفساراتهم ،وحثهم على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط وأهداف "الوزارة"،ثم تكريم 20 منهم ،اثبتوا الجدارة والعمل بإخلاص خلال تأدية عملهم .

كما تشهد جولة الوزير أيضا عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية لمديرية العمل بالمحافظة، كثالث محافظة يتم إطلاق المنصة بها تجريبيا بعد محافظتي الإسكندرية وبورسعيد .

كما سيقوم الوزير والمحافظ - خلال الجولة - بتسليم عقود عمل لذوي همم لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وسوف يتطرق الوزير حسن شحاتة خلال الجولة إلى عرض جهود الوزارة ،وخططها خلال هذه الفترة من تطوير منظومتي "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة"، ودور الوزارة ومديرياتها في دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،إضافة إلى الجهود المكثفة والخاصة بإصدار تشريعات عمل ،تهدف إلى صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، والتشجيع على الاستثمار، وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات" بين صاحب العمل والعامل .