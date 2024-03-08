تاريخ وكوميديا وبهجة وأكشن.. الخريطة الكاملة للدراما الرمضانية

يستعد الجمهور المصري والعربى إلى انطلاق الموسم الدرامي الأكثر مشاهدة، نظراً لكثرة الأعمال المتنافسة لكبار نجوم الفن في العالم العربى، وما يصبو إليه كل نجم أن يصل إلى إرضاء الجمهور بما يقدم، وأن يحقق نجاح ونسب مشاهدات كبيرة، تحقق له التزاحم فى الصفوف الأولى لموسم يعد هو الاختبار الأصعب خلال العام الدرامي، وتنوع الأعمال هو السمه السائدة للموسم الرمضاني، والبحث عن الاختلاف والتغريد خارج السرب الفني هو الغاية الأولى لكل فريق عمل على حدة، ومع التصاعد الزمني والاقتراب من شهر رمضان، ومع حملات الترويج الدعائية لكل عمل والتى تمثل كروت التعارف الأولية لدي الجماهير، ترصد البوابة القائمة الكاملة للأعمال المشاركة فى السباق الرمضانى..

"عتبات البهجة" عودة الفخرانى لجمهوره

يعود النجم القدير يحيي الفخراني إلى جمهوره من خلال المشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل "عتبات البهجة".

البرومو الدعائى

يظهر من خلال البرومو شخصية بطل العمل، المسن الذي يعيش وسط أبنائه وأحفاده، ويمزج بين جيله والجيل الحالى من خلال نافذة السوشيال ميديا، بتقديم محتوى على منصات التواصل الاجتماعى، فى تصاعد للأحداث بشكل إجتماعى.

المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، سيد رجب، جومانا مراد، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وكتابة درامية للدكتور مدحت العدل والإخراج لمجدي أبوعميرة.

"الحشاشين" للنجم كريم عبدالعزيز

يقدم النجم كريم عبدالعزيز ملحمة فنية تاريخية هذا العام، من خلال المشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل "الحشاشين".

البرومو الدعائى للمسلسل

يقدم البرومو الدعائى للمسلسل وجبة فنية تشويقية للجمهور، من خلال الإبهار فى الكادرات والسرد التاريخي من خلال الصورة والحوار، والحروب والخيانات وتصارع فى الأحداث بشكل تصاعدي وجذاب.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، عمر الشناوى، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سامي الشيخ، نور إيهاب، ياسر على ماهر، سوزان نجم الدين، تأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج لبيتر ميمي.

"جودر" للنجم ياسر جلال

يقدم الفنان ياسر جلال هذا العام معالجة جديدة لقصص ألف ليله وليله، وذلك من خلال مسلسل "جودر".

البرومو الدعائى

يظهر البرومو الدعائى للمسلسل بشكل مختلف من حيث الأزياء والحوار الخاص بتلك النوعية من الأعمال الدرامية، وتظهر الفنانة ياسمين رئيس وهي تقص الحكي الممتع والسرد القصصي الجذاب، على جودر والذى واجهها بمعرفته لها، وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقى.

المسلسل بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وتارا عماد، ونور، ووفاء عامر، تأليف أنور عبدالمغيث، والإخراج إسلام خيرى.

مسلسل "كوبرا" محمد إمام

يطل علينا الفنان محمد إمام فى الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "كوبرا"، والذى يجمع بين الشكل الكوميدى والتشويق، فى إطار فني اعتاد عليه الفنان محمد إمام.

البرومو الدعائى

يظهر الفنان محمد إمام من خلال البرومو الدعائى فى الاضطرار إلى العيش داخل أحد البيوت القديمة، والتى يدعى أهل المنطقة أنها "مسكونه بالعفاريت"، وهو ما يظهر من خلال مشاهد البرومو من تفاصيل توحي بحقيقة تلك القصة لأهل المنطقة.

وتأتى أبرز ملامح البرومو وهو ارتداء الفنان محمد إمام زي الدجالين، وعقده النية على استغلال تلك الشائعات لمصلحة شخصية الدجال التى تقمصها.

المسلسل بطولة محمد إمام، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وهشام إسماعيل، ودنيا ماهر، والإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "رحيل" للنجمة ياسمين صبري

تعود الفنانة ياسمين صبرى إلى المنافسة الدرامية لشهر رمضان بمسلسل "رحيل"، بعد آخر تواجدها درامياً من خلال مسلسل "فرصة تانية"، والذى تم عرضه خلال موسم رمضان لعام ٢٠٢٠.

البرومو الدعائى

تم طرح البرومو الدعائى لمسلسل "رحيل"، وظهرت أبرز ملامح البرومو من فتاة تدعي رحيل تساند والدها وتساعده بتجارته، وتتصدي لكبار التجار المنافسين فى سوق كبيرة لها قوانينها الخاصة، وتدور الكثير من الصراعات بين العائلات المسيطرة على السوق ومع رحيل، وأبرز ملامح البرومو الدعائى، ظهور الفنانة ياسمين صبرى فى أحد مشاهد البرومو وهى داخل السجن، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وأحمد صيام، ومحمد كيلاني، وعزت زين، والتأليف محمد عبدالمعطي، والإخراج محمد عبدالسلام.

"العتاولة" بطولة جماعية

بمشاركة مجموعة من النجوم، يقدم مسلسل العتاولة منافسة قوية خلال موسم دراما رمضان.

البرومو الدعائى

تدور حول مجموعة من الصراعات بين الكثير من الأشخاص، فى قالب درامي يبرز طبقة المنحرفين بكل أشكال الانحراف، وظهور للعنصر النسائي كصانع هام فى أحداث الصراع.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، والإخراج لأحمد خالد موسى.

"الكبير أوي ٨" أحمد مكي

ينتظر جمهور مسلسل الكبير وعلى مدار السبعة أجزاء الماضية، الجزء الثامن للمسلسل والذى اعتاد الجمهور عليه كأحد أهم طقوس المائدة الفنية فى رمضان.

البرومو الدعائى

يظهر البرومو الدعائى للمسلسل بأكثر من شخصية بين الكارتونية وبين المسلسلات الأجنبية اقتباسات الإفيهات من أفلام السينما المصرية، وظهور خاص كضيفة شرف الفنانة أمينة خليل.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، أحمد الجندي.

"مسار اجباري" دراما الشباب

يشارك الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر بمسلسل "مسار إجبارى"، ضمن منافسات دراما رمضان المقبل.

البرومو الدعائى

يظهر البرومو الدعائى للمسلسل أشقاء اضطرتهم الظروف للعمل والعيش مع بعضهما، وظهرت المهنه فى إحدى ورش السيارات، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جورى بكر، رشدي الشامي، محسن منصور، والإخراج لنادين خان.

"أعلى نسبة مشاهدة" سلمى أبوضيف والبرومو الدعائى

يناقش المسلسل قضية هامة وهي السوشيال ميديا، والبحث عن التريند الزائف بلا قيمة مجتمعية أو فائدة إنسانية، وتتعرض الفتيات إلى أزمة من خلال الأحداث.

المسلسل بطولة سلمى أبوضيف، ليلي زاهر، هند عبدالحليم، انتصار، فرح يوسف، محمد محمود، إسلام إبراهيم والإخراج لياسمين أحمد كامل.

"خالد نور وولده نور خالد" شيكو

يلتقي الثنائي الكوميدي الفنان شيكو والفنان كريم محمود عبد العزيز، فى دراما رمضان المقبل بعمل كوميدي وهو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد".

البرومو الدعائى

يظهر البرومو بشكل فانتازيا كوميدية تجربة نتج عنها أن يكون شيكو هو ابن الفنان كريم محمود عبد العزيز، فى مفارقة كوميدية، نتيجة كسر حاجز الزمن.

المسلسل بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، والإخراج لمحمد أمين.

"بابا جه" أكرم حسنى

يقدم الفنان أكرم حسنى مجموعة من اللمحات الكوميدية من خلال كوميديا الموقف، والتشويق بعدم إيضاح الأحداث بشكل يكشف التفاصيل.

المسلسل بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، لافيينا نادر، محمود البزاوى، سما إبراهيم، ريم عبدالقادر، والإخراج لخالد مرعى.

"محارب" حسن الرداد

و البرومو الدعائى

يظهر البطل الحقيقي للمسلسل من خلال حادث سير لسيدة بسيطة، يتورط فيه رجال من أصحاب النفوذ، ولكن تسير الأحداث عكس التوقعات.

المسلسل بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، سلوى عثمان، نيرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ناهد السباعى، أمير صلاح، ماجد المصرى، عابد عناني، كريم العمري، ملك زاهر، محمود الليثي، والإخراج لشيرين عادل.

"إمبراطورية ميم" خالد النبوى

يقدم الفنان خالد النبوى هذا العام مشاركة فى السباق الرمضانى بنوعية أعمال احياء الدراما الفنية، بمسلسل "إمبراطورية ميم".

البرومو الدعائى

يظهر خالد النبوى الأب الذى يعيش صراع الأجيال والأفكار والمعتقدات، بينه وبين أبنائه والذى يصل إلى شخصية مستقله لكل منهم.

مسلسل "بيت الرفاعي" أمير كرارة

يواصل النجم أمير كرارة التواجد المتتالي لمواسم الدراما الرمضانية، ويقدم هذا العام مسلسل "بيت الرفاعي".

البرومو الدعائى

يظهر الصراع بين عائلة الرفاعي على لقب كبير العائلة، ويحتدم الصراع بين أطراف العائلة وفروعها، فى تصاعد للأحداث بشكل درامي.

المسلسل بطولة أمير كرارة، محمد لطفى، سيد رجب، صفاء الطوخي، أحمد رزق، ميرنا جميل، ملك قورة، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، تأليف بيتر ميمي، والإخراج لأحمد نادر جلال.

"حق عرب" أحمد العوضى

يمارس الفنان أحمد العوضي هوايته المفضلة، بتجسيد شخصية البطل الشعبى من خلال مسلسل "حق عرب".

البرومو الدعائى

يظهر من خلال البرومو شاب يدعي عرب وفى منطقة شعبية يسود فيها قانونها الخاص، يحاول عرب فرص سطوته بقوة وإثبات ذاته.

المسلسل بطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دينا فؤاد، أحمد عبدالله محمود، والإخراج لإسماعيل فاروق.

"نعمة الأفوكاتو" مى عمر

بشخصية محامية تشارك الفنانة مي عمر فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

البرومو الدعائى

تظهر نعمه الفتاة التى تعمل بمجال المحاماه، والموهوبة فى حل القضايا الصعبة، لتنقلب الأحداث وتتصاعد بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة مى عمر، أروى جودة، كمال أبو رية، أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامي مغاورى، والإخراج لمحمد سامى.

"فراولة" نيللي كريم و البرومو الدعائي

تظهر الفنانة نيللي كريم بشخصية فراولة البنت الفقيرة والتى تملك قدرات على الإقناع كبيرة، وهو ما يساهم فى ترقي حياتها بشكل كبير، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.

المسلسل بطولة نيللي كريم، صدقى صخر، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبدالعظيم، والإخراج لمحمد على.

"لانش بوكس" غادة عادل

عمل كوميدي وبطولة نسائية تقدم غادة عادل مسلسل "لانش بوكس"، والمشارك ضمن منافسات دراما رمضان.

البرومو الدعائى

تضطر مجموعة من النساء إلى تكوين تشكيل عصابي، لعمل العديد من جرائم السرقة، بحثاً عن زيادة الدخل فى تصاعد للأحداث بشكل كوميدي.

المسلسل بطولة غادة عادل، أحمد وفيق، جميلة عوض، فدوى عابد، والإخراج هشام الرشيدي.

مسلسل "صدفة" ريهام حجاج

البرومو الدعائى

تظهر فتاة تدعى صدفة بالتورط فى العديد من الأزمات والمشكلات، رغم فطرتها وتصرفاتها التلقائية إلا أنها تسبب الغموض للكثيرين وتعتبر محور الأحداث.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، سلوى خطاب، خالد الصاوى، رحاب الجمل، تأليف أيمن سلامة والإخراج لسامح عبدالعزيز.

'صيد العقارب" غادة عبدالرازق

البرومو الدعائى

يظهر العقرب فى البرومو كبطل للمشهد، والذى يصل كافة الرسائل الخاصة بفكرة العمل وسرد الأحداث الخاصة به، وتكون الجملة الأبرز من خلال البرومو "لو عينك غفلت ثانية.. تتلدغ"، لتدور الأحداث فى تصاعد تشويقي.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد سعيد عبدالغنى، تأليف باهر دويدار والإخراج لأحمد حسن.

"أشغال شقة" هشام ماجد

ينافس الفنان هشام ماجد الأعمال الكوميدية فى الموسم الرمضاني بمسلسل "أشغال شقة".

البرومو الدعائى

يظهر من خلال المسلسل عرض بعض المشكلات الزوجية التى تنتج نتيجة عدم الإستعداد للإنجاب وتكوين أسرة، فى طرح كوميدي وساخر.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، سلوى محمد على، شيرين، مصطفى غريب والإخراج لخالد دياب.

"سر إلهى" روجينا

تستمر الفنانة روجينا فى رحلتها بتقديم البطولة النسائية لدراما رمضان، وتظهر هذا العام من خلال مسلسل "سر إلهي".

البرومو الدعائى

من طبقة بسيطة تعيش نصره سيدة فى إحدى الأحياء الشعبية، والتى تتورط فى جريمة قتل وتسعي لإثبات برائتها.

المسلسل بطولة روجينا، صلاح عبدالله، نهي عابدين، مراد مكرم، محمود حجازي، محمد ثروت، والإخراج لرؤوف عبدالعزيز.

"ب ١٠٠ راجل" سمية الخشاب

تعود سمية الخشاب إلى المنافسات الرمضانية للبطولة النسائية من خلال مسلسل "ب١٠٠ راجل".

البرومو الدعائى

تعيش غاليه حياة صعبة وبمجرد أن تبتسم لها الدنيا، تعود إلى الأزمات مره أخرى، وتضطر إلى النزول إلى الشارع والعمل والاختلاط بالموقف والسائقين، وتدخل السجن، وتقاوم كل المصاعب فى تصاعد للأحداث بشكل درامي.

المسلسل بطولة سمية الخشاب، محمد القس، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، هالة فاخر، والإخراج لإبرام نشأت.

"كامل العدد" الجزء الثاني

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "كامل العدد"، يشارك نجوم العمل بالجزء الثاني من خلال دراما رمضان المقبل.

البرومو الدعائى

يظهر من خلال البرومو معالجة لأبطال العمل بعد الزواج، وطرح المشكلات التى تواجه تلك الحياة المختلفة عما سبقها من مشاعر وحب دون مسؤلية.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، والإخراج لخالد الحلفاوى.

"المداح الجزء الرابع" حمادة هلال

يستكمل مسلسل المداح من خلال الجزء الرابع، سلسلة نجاحات الأجزاء الثلاث السابقة للمسلسل، والذى يناقش قضايا الدجل والشعوذة.

البرومو الدعائى

يقدم البرومو وجبة قاسية من خلال مشاهد الخوف المعتاد للأجزاء السابقة، إضافة إلى ظهور الجن لشخصية صابر بطل العمل فى كل مكان يسير به.

المسلسل بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، والإخراج لأحمد سمير فرج.

"المعلم" مصطفى شعبان

يقدم الفنان مصطفى شعبان عمل درامي مختلف عما قدم من قبل، من خلال مسلسل "المعلم".

البرومو الدعائى

يظهر الفنان مصطفى شعبان من خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك، يحاول الانتقام ممن نكلوا بوالده، ويظهر بالكثير من التشابكات فى الأحداث بين أباطرة السوق وبينه.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، انتصار، والإخراج مرقس عادل.