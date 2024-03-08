ميدو: عملي في بيراميدز كدبة وممدوح عيد من أفضل القيادات المحترفة بكرة القدم

نفى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن يكون قد تم ترشيحه لتولي إدارة بيراميدز أو أي منصب في النادي السماوي، وأن النادي يمتلك إدارة محترفة على أعلى مستوى يقودها المهندس ممدوح عيد، مشددا على أنه واحد من أفضل الشخصيات التي أدارت منظومة كرة القدم المصرية خلال السنوات الماضية، ووجوده على رأس القيادة الإدارية لنادي بيراميدز أضاف الكثير لكرة القدم في مصر، بل إن بيراميدز أنقذ التنافسية في الكرة المصرية وأعطاها بريقا للحفاظ عليها في السنوات الماضية.

أضاف ميدو في مداخلة هاتفية مع برنامج اللعيب على إم بي سي مصر، أن ممدوح عيد يمتلك خبرات إدارية ضخمة اكتسبها طوال مشوار طويل مع كرة القدم، ونجح في إضافة الكثير بخبراته لبيراميدز الذي يسير بخطوات ثابتة في طريق النجاح خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يحقق النادي أولى بطولاته قريبا، مثلما نجح خلال مدة قصيرة أن يكون واحدا من أهم وأكبر الأندية المصرية والعربية والأفريقية.

ميدو أكد أنه يثق بشدة في إدارة بيراميدز والتي غيرت الكثير من المفاهيم حول كرة القدم في مصر بفكر احترافي واستثماري غير مسبوق، والنادي ينقصه فقط التوفيق لتحقيق أولى البطولات.