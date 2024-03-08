برلمانية: يوم الشهيد احتفاء بتضحيات هائلة قدمها أبطال الوطن

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن احتفال مصر بيوم الشهيد في التاسع من مارس كل عام، يمثل ذكرى غالية لملايين المصريين ويوم وطني أصيل، نتذكر فيه شهداء قدموا حياتهم فدءًا للوطن من ابطال الجيش والشرطة في معارك للدفاع عن تراب الوطن وللتصدي للإرهاب ومن قبله الاحتلال.

وأكدت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن يوم الشهيد يوم غال في تاريخ مصر ومن أعظم الأيام خلودا لأنه يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، ويضع أمام الأجيال الجديدة تضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن، ليستلهموا منها روح الفداء، ويتعلموا معنى العطاء للوطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ان مصر وطوال السنوات الماضية وبرعاية وتوجيهات الرئيس السيسي قدمت الكثير في يوم الشهيد ولأبنائه وأسرته ، وهو ما يحسب لقيادتها التي انتصرت للوطن في وقت فاصل في تاريخ الوطن وبالتحديد في ثورة 30 يونيو 2013.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، إن مصر تجابه تحديات كثيرة وخلال السنوات الماضية واجهت معركة شرسة أمام وحش الارهاب تكللت بالنصر، وقبل عقود دافع ابطالها عن الأرض والعرض. مضيفا: يوم الشهيد اعتراف بالفضل لأهله وتذكير بتضحيات هؤلاء الابطال وبطولاتهم من أجل مصر و ورفعتها ووحدة أراضيها في كل العصور.