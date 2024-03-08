الإمارات وأمريكا وبريطانيا يعتزمون فتح ممر بحري لتسليم المساعدات إلى غزة

أفادت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات من بين الدول التي أعلنت صباح اليوم عن نيتها فتح ممر بحري لتقديم كميات إضافية من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها عن طريق البحر إلى غزة.

وقال الشركاء في بيان مشترك إن الجهود ستشمل عمليات تفتيش في قبرص.

وأوضح البيان: "سيكون إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق البحر معقدا، وستواصل دولنا تقييم وتعديل جهودنا لضمان إيصال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الفعالية."

وأضاف: "هذا الممر البحري يمكن ويجب أن يكون جزء من جهد مستمر لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة عبر جميع الطرق الممكنة ".