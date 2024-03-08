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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إعدام طن مواد غذائية و200 لتر عصائر وألبان خلال حملة رقابية بالدقهلية

حملات لإدارة مراقبة
حملات لإدارة مراقبة الأغذية في الدقهلية
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أعلنت مديري الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، شن إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى حملات تفتيشية على 225 منشأة تبين أن 57 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 167 محضراً و سحب 85 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1005  كيلو من أغذية متنوعة و  200 لتر عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تغير في الخواص الطبيعية.

من جهته، أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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حملات لإدارة مراقبة الأغذية في الدقهلية

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