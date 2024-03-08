صيدلي يعثر على طفلة حديثة الولادة بسلم منزله فى الدقهلية

تكثف الأجهزةالأمنية بمديرية أمن الدقهلية من جهودها للوصول الى أهلية طفلة "لقيطة" حديثة الولادة عثر عليها صيدلي بإدارة طلخا الصحية ملقاة بسلم منزله بمنطقة تقسيم عمرو يونس بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الطفلة لقسم الحضانة مستشفى طلخا المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

تلقى اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بعثور صيدلي على طفلة لقيطة حديثة الولادة بمدخل العقار سكنه ملفوفة ببطانية.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، بالفحص تبين ان الطفلة "أنثى" حديثة الولادة عمر أسبوع تقريبا والحبل السري مربوط وملقاه بمدخل العقار السكني الخاص بشخص يدعى "خالد.ح.ع.ع"،30 عاما، صيدلي بالإدارة الصحية بطلخا.

جرى إيداع الطفلة قسم الحضانة بمستشفى طلخا المركز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وكلف اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،بتشيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بإشراف العميد محمدالحسيني، رئيس مباحث المديرية لتحديد والدة الطفلة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.