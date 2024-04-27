الأنبا مرقس يترأس صلوات جمعة ختام الصوم ودرب الصليب

احتفل ابناء ايبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك صباح امس الجمعة ٢٦ ابريل ٢٠٢٤ بختام زمن الصوم الأربعيني وذلك بصلوات القنديل العام والقداس الاحتفالي لجمعة ختام الصوم المقدس .

كان الأنبا مرقس وليم مطران الايبارشية قد ترأس صلوات القندبل العام والقداس الإلهي بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بمدينة القوصية وعاون نيافته في الصلاة القمص انطون رزق الله والاب يوحنا ماهر .

خلال العظة شكر الانبا مرقس الرب على مسيرة الصوم الاربعيني وايام النهضة الفصحية ودعا الاب المطران جموع المصلين إلى ضرورة التقدم لسر المصالحة بالتوبة والاعتراف كما دعا راعي الايبارشية إلى نوال ابناء الكنيسة لسر مسحة المرضى شفاءاً للنفس والجسد.

في ختام الكلمة الروحية أكد نيافة الانبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للاقباط الكاثوليك عظم الايام المباركة التى يتأهب أبناء الكنيسة إلى عيشها خلال زمن أسبوع الآلام لمعايشة سر الآم الرب وموته وقيامته المجيدة من بين الأموات .