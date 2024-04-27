الصين تستعد لإطلاق المسبار القمري "تشانغ آه-6" بداية شهر مايو المقبل

أعلنت الهيئة الصينية للفضاء، أن الصين ستطلق المسبار القمري "تشانغ آه-6" في بداية شهر مايو المقبل.

وذكرت الهيئة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم /السبت/ - أن المسبار القمري "تشانغ آه-6" والصاروخ الحامل "لونغ مارش-5 واي8" تم نقلهما عموديا اليوم إلى منطقة الإطلاق في مركز "ونتشانغ" للإطلاق الفضائي في مقاطعة "هاينان" جنوبي الصين، وتم نقل المجموعة الموجودة على منصة إطلاق قابلة للتنقل من مبنى الاختبار العمودي، ثم تم نقلها بأمان إلى منطقة الإطلاق.

وأضافت الهيئة أنه سيتم إجراء الفحوصات الوظيفية وأعمال الاختبار المشتركة وتعبئة الوقود قبل الإطلاق.

ومن المقرر أن يجمع المسبار عينات من الجانب البعيد من القمر، مما يمثل مهمة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ البشرية.