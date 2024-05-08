انخفاض أسعار النفط الأمريكي مع زيادة المخزون الخام

انخفضت أسعار النفط في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، مما يشير إلى ضعف الطلب المحتمل وتوقعات حذرة للمعروض قبل اجتماع أوبك + الشهر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا أو 0.36% لتصل إلى 82.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.32% إلى 78.13 دولارًا للبرميل، وفقًا لرويترز.

وقد عانى كلا الخامين من انخفاضات محدودة في الجلسة السابقة بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية حول التوقعات الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي أظهر علامات على انخفاض شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 509,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مايو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وقالوا أيضًا إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أيضًا.

وستصدر البيانات الحكومية الرسمية عن مخزونات الخام والوقود الأمريكية في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما أثر الحذر بشأن تخفيضات الإمدادات على الأسواق قبل اجتماع السياسة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأعضاء أوبك بلس في الأول من يونيو.

وقال أحد المحللين في ING: "تعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوطات بسبب زيادة الضوضاء المحيطة بسياسة الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس. "تتزايد التوقعات بأن الدول الأعضاء ستمدد تخفيضات الإنتاج الإضافية الطوعية إلى ما بعد الربع الثاني من هذا العام.

كما أدت توقعات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى زيادة الضغط على أسعار النفط خلال الجلسات القليلة الماضية.