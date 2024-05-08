الاستجابة لـ1948 شكوى بالشرقية خلال أبريل الماضي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لـ1948 شكوى خلال شهر أبريل الماضي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 37 شكوى خلال شهر أبريل الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الاستجابة لـ33 شكوى بمعدل إنجاز90%.

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg/ أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة mailto:shakwa@sharkia.gov.eg كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 ثلاثة خطوط ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 01270664666 .

وأشار مدير البوابة الإلكترونية، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع 2039 شكوى واستغاثة خلال شهر أبريل الماضى، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ 1948 شكوى بنسبة 96%، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 91 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.