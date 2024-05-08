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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتباك في الأراضي المحتلة.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرًا للمزارعين في غلاف غزة

غلاف غزة
غلاف غزة
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كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن ارتباك في الأراضي المحتلة، في نهاية تقييم الوضع الراهن بسبب التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وخاصة بعد اجتياح رفح.

ونقلت الإذاعة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليماته للمزارعين الذين يعيشون في منطقة الغلاف الحدودي لقطاع غزة ويقعون ضمن نطاق 0-4 كيلومتر من السياج الفاصل، حثهم فيها على عدم الخروج للعمل في حقولهم حتى إشعار آخر.

تأتي هذه التعليمات استجابة للتوترات المتصاعدة في المنطقة بسبب حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وتهدف إلى الحد من المخاطر التي قد تنجم عن التوترات الأمنية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

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