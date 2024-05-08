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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

انطلاق البث المباشر لمراجعات مواد الشهادة الإعدادية بالقاهرة

المراجعات النهائية
المراجعات النهائية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتتم المراجعة اليوم فى مادة رياضيات E من الساعة (١٠ : ١٢ )
رياضيات باللغة العربية من الساعة (١٢ : ٢) 
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الهدف الأساسي من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور،  وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم المطلوبة في جميع المواد.

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxZjE5MjEtN2EyZC00N2ZkLWE1ODctNzM4YTc2ZjNjZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ed06fae-340b-4170-a72a-afb3aa404daf%22%2c%22Oid%22%3a%22140a9e9b-7656-4e56-bcdc-4b76f5ae33fc%22%7d                                                                  

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