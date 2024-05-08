استقبال 163 طلبا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات التقديم للتصالح

فتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية منذ الصباح الباكر، أبوابها أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024م.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم كل التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأوضح محافظ الشرقية أنه لم يتم رصد أى مشكلات تعوق انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية أثناء تقديم المواطنين طلبات التصالح علي مخالفات البناء، لافتاً إلى أن جميع العاملين داخل المراكز التكنولوجية يقدمون كافه أوجه الدعم لخدمة المواطنين وتسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح على مخالفات البناء لتقديم كل الخدمات بشكل رقمى، موضحاً أن المنظومة تسمح للمواطن بالحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات « http://Lgs.gov.eg »، أو عن طريق التطبيق على الهاتف المحمول.

جدير بالذكر، أنه في أول أيام عمل بقانون التصالح الجديد، قامت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بإستقبال (163) طلب من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون، حيث تم استقبال (154) طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و(5) طلبات من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و(4) طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.