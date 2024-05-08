محافظ مطروح: توفير 354 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب خلال شهرين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار جهود المحافظة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمساعدة ودعم الشباب فى الحصول على فرصة عمل وتوفير سبل معيشية أفضل لهم.

وأوضح محافظ مطروح، أن مديرية العمل بالمحافظة نجحت من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها في توفير عدد (354) فرصة عمل خلال شهري مارس وأبريل 2024، وذلك للشباب من أبناء مطروح الذين تقدموا بطلبات للحصول على فرص عمل بالفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص تشغيل فعلي، سواء مؤقت أو دائم للشباب من الذكور والإناث من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وثمن محافظ مطروح الجهود المبذولة من مديرية العمل في حصر جميع فرص العمل الشاغرة بالتعاون مع الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة، موجها بمواصلة الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق الاستقرار لهم.