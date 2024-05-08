بنك مصر يحصد 5 جوائز مرموقة على مستوى مصر والشرق الأوسط لعام 2024

حصد بنك مصر على 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024، حيث حصد البنك في مجال الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية 4 جوائز وهما؛ أفضل بنك في إدارة الخزانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في إدارة السيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في مجال استبدال العملات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك في إدارة النقد في مصر، كما حاز البنك على جائزة أفضل علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 وذلك من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح للبنك الفائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية؛ حيث تقوم مجلة ذا يوروبيان البريطانية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة والذي يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات.

هذا وقد توجت تلك الجوائز مجهودات البنك في الفترة الأخيرة، حيث يلعب قطاع الخزانة في بنك مصردوراً مهماً في إدارة السيولة من خلال أدوات مختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والشركات، واستثمار الفائض لتعظيم العوائد، وإدارة مستويات المخاطر وعلاوة على ذلك يقدم القطاع حلولاً متخصصة، لاتقتصر على المنتجات والخدمات، وذلك باستخدام أدوات مالية مختلفة كما أنه من أكثر المتعاملين نشاطاً في تغطية إصدارات وزارة المالية لخدمة الدين العام، والحفاظ على حصة سوقية كبيرة من تعاملات السوق الثانوي، كما يقدم قطاع الأموال والمراسلين لعملائه بقطاعي التجزئة والشركات خدمات إدارة النقدعلى المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك تمويل الأعمال التجارية وعمليات الاستبدال للعملات المختلفة.

كما أن بنك مصر يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تدعم العملاء في تحقيق أهدافهم خارجياً، وقد حقق بنك مصر صيتاً واسعاً باعتباره الأفضل في تقديم خدمات قطاع الأموال والمراسلين والمؤسسات المالية على مستوى عالمي، وذلك بابتكار حلول من شأنها توفير الوقت وتحقيق الفعالية من حيث التكلفة، ويعزز بنك مصر تواجده الإقليمي والعالمي من خلال شبكة واسعة الانتشارمن الفروع والتي تصل لأكثر من 800 فرع، بخلاف البنوك التابعة والبنوك المراسلة، وذلك لضمان سهولة وسلاسة اجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية لعملائه أينما كانوا.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى بنك مصر دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.