إحالة عصابة سرقة التوك توك بالسيدة زينب إلى المحكمة

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، متهمًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المركبات، إلى المحاكمة، وكانت النيابة قد أمرت بالاستعلام عن أوراق المركبة واستدعاء مالكها، واستدعت شقيقه المحبوس للتحقيق معه فى الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال استقلاله مركبة "توك توك" مبلغ بسرقتها، وبمناقشته عن مصدر المركبة، اعترف بتحصله عليها من (صاحب جراج "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وباستهدافه تم ضبطه وأقر بعلمه بأن مركبة "التوك توك" المشار إليها من متحصلات واقعة سرقة.

وعُثر بداخل الجراج عمله على (5) مركبات "توك توك" أخرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة "بأسلوب" توصيل الأسلاك" بالاشتراك مع شقيقه المحبوس على ذمة قضية "مخدرات"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.