الشامبيونزليج.. كين ومولر يقودان تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة ريال مدريد

يحل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" .

واحتضن ملعب "أليانز أرينا" لقاء الذهاب بين الفريقين والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ24 لصالح ريال مدريد، بينما عدل الألماني ليروي ساني النتيجة لبايرن ميونيخ في الدقيقة 53، وبعدها بثلاث دقائق فقط، أضاف المهاجم الإنجليزي هارى كين، هدف التقدم للفريق البافاري من ركلة جزاء، إلا أن فينيسيوس جونيور عاد من جديد وأنقذ الفريق الملكي بعد أن سجل هدفه الثاني من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، ليضع كل فريق قدما فى نهائى الشامبيونزليج.



تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض فريق بايرن ميونيخ اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: إريك داير - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوريتسكا - جمال موسيالا - كيميتش.

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - توماس مولر.

وتأهل فريق بايرن ميونيخ الألمانى لنصف نهائي الشامبيونزليج، بعد إقصاء أرسنال الإنجليزي، بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويرغب فريق بايرن ميونيخ الألمانى، في إقصاء الفريق الملكى من المنافسة، والتوجه نحو المباراة النهائية لحصد اللقب السابع فى تاريخه مع الشامبيونز ليج، وإنقاذ موسمه الحالي بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة منذ 11 عامًا، وكذلك فشله فى التتويج بكأس ألمانيا.



الموسم الأخير لتوماس توخيل

ويرغب توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، في التتويج بلقب التشامبيونزليج ليترك ذكرى طيبة لدى الجماهير، خاصةً وأنه أعلن من قبل أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وتشهد القائمة التى يدخل بها توخيل اللقاء غياب رافاييل جيريرو، الذي تعرض للإصابة في الكاحل وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة.

كما تأكد مشاركة ماتياس دي ليخت، وجمال موسيالا في المباراة بعد أن شاركا في التدريبات الأخيرة للفريق البافاري بشكل كامل.